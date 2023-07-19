Antalya'da yabancı uyruklu öğrencilere Türk kültürü tanıtıldı

ANTALYA (AA) - Avrupa Öğrencileri Forumu (AEGEE) tarafından düzenlenen proje kapsamında Antalya'yı ziyaret eden yabancı uyruklu öğrencilere, Türk kültürü, örf ve adetleri tanıtıldı.

Gençlerin kültürel ve kişisel gelişimini sağlamak amacıyla faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşu AEGEE bünyesindeki Yaz Üniversitesi Projesi'ne katılan 11 ülkeden 23 yabancı uyruklu öğrenci Antalya'ya geldi.

Akdeniz Üniversitesi AEGEE topluluğu ev sahipliğinde kentte ağırlanan öğrenciler, çeşitli kültürel etkinliklere ve gezi programlarına katıldı.

Bu kapsamda Özgecan Aslan Gençlik Merkezini ziyaret eden öğrencilere, Türk kültürü, örf ve adetleri tanıtıldı.

Etkinlikte Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibindeki minik dansçılar, gösteri sundu.

Gösterinin ardından Türk örf ve adetlerinde bulunan kız isteme merasimi ve kına gecesi canlandırıldı.

Yabancı uyruklu gençlerin erkek tarafı olduğu, anne, baba ve damat rolü üstlendiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Türk öğrencilerin yönlendirmesiyle yapılan kız isteme merasiminde örf ve adetler adım adım anlatıldı, öğrencilere tuzlu kahve ikram edildi.

Merasimin ardından etkinlikteki kız öğrenciler kına gecesini canlandırdı, yabancı uyruklu öğrenciler önce geline, ardından kendi ellerine kına yaktı.

- "Onlara kentin gerçek tarihini gösteriyoruz"

Özgecan Aslan Gençlik Merkezi gençlik lideri Ramazan Tatlı, AA muhabirine, öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Etkinliğin oldukça keyifli geçtiğini belirten Tatlı, şöyle konuştu:

"Gençlik merkezimizde üniversitelerimizle, topluluklarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla etkinlikler yapıyoruz. Bugün kültürümüzü tanıtmak amacıyla yabancı uyruklu gençlere halk oyunları gösterisi, gönüllülerimizin katkılarıyla temsili kız isteme merasimi ve kına gecesi yaptık. Destek verdiğimiz projelerde ülkenin kültür turizmine katkı sağlayacak etkinlikler organize ediyoruz. Bizler için de çok keyifli geçti."

AEGEE Antalya Başkanı İbrahim Kaplan da proje kapsamında yaklaşık 2 yıldır üniversite öğrencilerini kentte ağırladıklarını dile getirdi.

Projede kültürel tanıtıma büyük önem verdiklerini vurgulayan Kaplan, "Projemiz kapsamında arkadaşlarımızı 14 gün boyunca misafir ediyoruz. Bu yıl kentimize İspanya, İngiltere, Sırbistan, Macaristan, Hollanda gibi ülkelerden öğrenciler geldi. Onlara kentin gerçek tarihini gösteriyor, kültürümüzü öğretiyoruz. Bu kapsamda gençlik merkezleri, belediye ve üniversitelerden destek alıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bu kültürü tanımak çok güzeldi"

Etkinlikte damat rolünü üstlenen İspanyol Rodrigo Gonzalez, güzel bir deneyim yaşadıklarını belirterek, "Türkiye'ye gelmişken böyle bir etkinliğe katılmak ve bu kültürü tanımak çok güzeldi. Tuzlu kahve içtim, bence kötü değildi ve beğendim. Bu geleneği anladığımı düşünüyorum ama birkaç kez daha deneyimlemem gerekiyor." diye konuştu.

Eline kına yakılan Sırp Teodora Petkovic ise farklı kültürleri görmenin ve deneyimlemenin çok keyifli olduğunu, eline kına yakılmasını beklemediğini kaydetti.