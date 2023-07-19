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        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 15:04
        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ikametinde sigara imal ederek satışını yapacağını tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3'ü elektrikli 9 sigara sarma makinesi, 3 hava kompresörü, 110 kilo kıyılmış kaçak tütün, 160 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) 18 bin tütün doldurulmuş makaron ve 25 bin ambalaj ele geçirildi.

        Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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