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        Kaş'ta altyapı çalışmasının uzaması tepkiye neden oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 17:00
        Kaş'ta altyapı çalışmasının uzaması tepkiye neden oldu

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşlar, Kalkan Mahallesi'nde yapımı uzayan çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.

        Mahalle sakinlerinden Ahmet Akçan, yaptığı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri tarafından yaklaşık 7 ay önce Kalkan-Elmalı karayolu güzergahında yer alan Kördere mevkisinde yol çalışmaları başlatıldığını bildirdi.

        Önce kazı yapıldığını vurgulayan Akçan, "Biraz çalışma yapıldı. 500-600 metre alanda çalıştılar, sonra hiçbir çalışma yok. 2013'ten beri burada marketçilik yapıyorum. Gıda satıyorum, müşteri buraya girmiyor, tozun içindeyiz. Yol üzerinde hiçbir çalışma yok. Akbel girişinden burası 2,5 kilometre alan, maalesef 7 aydır yapılamadı." ifadesini kullandı.

        Züleyha Aydın ise çalışmaların bir an önce bitirilmesini istediklerini belirterek, "Evimizin pencerelerini tozdan açamıyoruz, yola çıkamıyoruz. Yolumuz çukur, arabayla bir yere gidemiyoruz. Çözüm istiyoruz." dedi.

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