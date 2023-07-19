Alanya'da bahçede çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 19.07.2023 - 18:58
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Payallar Mahallesi kırsalında 3 katlı evin bulunduğu bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle alevler, yakındaki 3 katlı eve sıçramadan söndürüldü.
Yangında 2 dönümlük bahçede zarar oluştu.