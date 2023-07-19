Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Alanya'da bahçede çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 18:58
        Alanya'da bahçede çıkan yangın söndürüldü

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Payallar Mahallesi kırsalında 3 katlı evin bulunduğu bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle alevler, yakındaki 3 katlı eve sıçramadan söndürüldü.

        Yangında 2 dönümlük bahçede zarar oluştu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Antalya'da orman yangınında 1 hektar alan kül oldu
        Antalya'da orman yangınında 1 hektar alan kül oldu
        Depoda temizlik yaparken sızan gazdan etkilenen 15 sera işçisi hastaneye kaldırıldı
        Depoda temizlik yaparken sızan gazdan etkilenen 15 sera işçisi hastaneye kaldırıldı
        Antalya Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu trafiği rekoru
        Antalya Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu trafiği rekoru
        Türkiye'nin ilk İDA'sı ULAQ'ın yeni simülatörü görücüye çıkıyor
        Türkiye'nin ilk İDA'sı ULAQ'ın yeni simülatörü görücüye çıkıyor
        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı
        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı
        Kalbindeki 40 yıllık delik, 'şemsiye' yöntemi ile kapatıldı
        Kalbindeki 40 yıllık delik, 'şemsiye' yöntemi ile kapatıldı