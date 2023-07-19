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        Antalya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 21:32
        Antalya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Osman Kutlu (39) idaresindeki 07 ZN 044 plakalı otomobil, Sinekçi Mahallesi Elmalı-Kaş kara yolunda Mustafa Balcı'nın (56) kullandığı 07 AUY 47 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Sürücülerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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