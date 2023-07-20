Jandarma ekipleri, yangınları önlemek için arazi araçları ve atlarla ormanlarda devriye atıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da jandarma ekipleri, yangınları önlemek için ormanlık alanlarda arazi araçları ve atlarla devriye görevi yapıyor.

Hava sıcaklığının yükselmesi sebebiyle orman yangını riski artan Antalya'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetimlerini arttırdı.

Ekipler, bu çerçevede kentteki ormanlık alanlarda devriye geziyor. Arabalarının giremediği bölgelerde arazi araçları ve atlarla devrile gezen ekipler, bölgeden geçen araçları da durdurup kimlik kontrolü yapıyor.

Jandarma ekipleri, mesire alanlarındaki vatandaşları da broşürler dağıtarak ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.