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        Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 10:06
        Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 20 suç kaydı ve 15 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile 24 suç kaydı ve 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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