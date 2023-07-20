Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 20 suç kaydı ve 15 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile 24 suç kaydı ve 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.