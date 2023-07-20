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        Antalyaspor, Iraklı Ali Jasim'i kadrosuna kattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:23
        Antalyaspor, Iraklı Ali Jasim'i kadrosuna kattı

        ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 19 yaşındaki Iraklı orta saha oyuncusu Ali Jasim ile sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ali Jasim Elaibi Al Tameemi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ali Jasim ise "Büyük kalabalıklar önünde oynamaya, büyük zaferler kazanmaya geldim. Haydi Antalya şimdi kırmızı-beyaz zamanı. Her şey Antalyaspor için." ifadelerini kullandı.

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