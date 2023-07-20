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        Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen sanıkların yargılanması sürdü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:27
        Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen sanıkların yargılanması sürdü

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, darbederek yol ortasında bıraktıkları kişinin üzerinden otomobil geçmesi sonucu ölümüne sebebiyet verdikleri iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar F.Ç. ve C.Y katılırken, tutuksuz sanık taksi sürücüsü H.Ü ise duruşmaya gelmedi. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

        Duruşmada tanık olarak dinlenilen Berivan A.A. olay günü aracın ön yolcu koltuğunda oturduğunu belirtti.

        Araç seyir halindeyken maktulün aracın önüne birden çıktığını ve kaputa yumruk attığını öne süren tanık, şöyle konuştu:

        "Benim oturduğum tarafın camından elini içeri sokmaya çalıştı. Yumruk atmaya çalıştı ancak camda küçük bir aralık olduğu için bana gelmedi. Birden arbede yaşandı. O dönemde hamile olmam ve olayın üzerinden zaman geçmesi nedeniyle arbedenin nasıl başladığını hatırlamıyorum. Maktul sürekli küfür ediyordu. Maktulün yere nasıl düştüğünü hatırlamıyorum. Yere düştüğü halde halen küfür ediyordu. Hatta eşim o arada maktulü yerde çevirmeye çalıştı. Ancak maktul küfür etmeye devam edince 'Başımıza bela almayalım.' diyerek kaldırmaktan vazgeçti. Yerde yatarken küfür eder halde olduğu için baygın olmadığını düşündük. Kalkıp kendisinin yürüyebileceğini düşünerek araçlara binerek yolumuza devam ettik."

        Sanık F.Ç. yeni doğan bir çocuğu olduğunu belirterek, "Ailemin bana ihtiyacı var. Bu aşamada tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." dedi. Sanık C.Y. de tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kızılırmak Caddesi'nde 28 Eylül 2022 gece saatlerinde H.Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı taksi, yerde yatan Çağrı Aktaş'ın (30) üzerinden geçerek ölümüne neden olmuştu. Aktaş'ın F.Ç. ve C.Y. tarafından darbedilerek yol ortasında bırakıldığı belirlenmiş, olay yerinden kaçan zanlılar yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

        Davanın iddianemesinde, sanıklardan F.Ç. ve C.Y'nin "haksız tahrik altında olası kasten öldürme", taksici H.Ü'nün ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılması isteniyor.

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