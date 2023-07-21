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        Antalya'da yalaktan su içen kirpi fotokapana yansıdı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 10:42
        Antalya'da yalaktan su içen kirpi fotokapana yansıdı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde sıcak havadan bunalan kirpinin yalaktan su içmesi fotokapanla görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Antalya Şube Müdürlüğümüze bağlı Finike şefliğince geçen sene yapılan su yalağımızın sevimli bir ziyaretçisi vardı. Yaban hayatının suya kolay ulaşması için devamlı çalışıyor ve takip ediyoruz." paylaşımında bunuldu.

        Fotokapan görüntülerinde ormanın içindeki yalağa gelen kirpinin su içmesi yer aldı.

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