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        Antalya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi adli kontrolle salıverildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:18
        Antalya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi adli kontrolle salıverildi

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Sahil Güvenlik ile İlçe Jandarma Komutanlığının, dün İnönü koyunda 84 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

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