Antalya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi adli kontrolle salıverildi
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sahil Güvenlik ile İlçe Jandarma Komutanlığının, dün İnönü koyunda 84 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.