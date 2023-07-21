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        Antalya'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:57
        Antalya'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        M.B. yönetimindeki 34 TN 8890 plakalı tur otobüsü ile Emre Şen'in kullandığı 34 RC 8747 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu Mehmet Çakır kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Şen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

        Otobüs şoförü M.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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