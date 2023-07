Antalya Valisi Yazıcı, Manavgat'ta yeşeren ormanlık alanda incelemede bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat ilçesinde 2 yıl önceki yangının ardından yeşeren ormanlık alanı gezdi.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de çıkan orman yangının ardından yeşertilen arazide incelemelerde bulunan Vali Yazıcı'ya Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ve kurum amirleri eşlik etti.

Yukarı Işıklar Yaylaalan yolundaki yanan araziye gelen Yazıcı ve beraberindekilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

İncelemelerin ardından Yazıcı, yaptığı açıklamada, yangında zarar gören alanların yeşerdiğini söyledi.

Yangında zarar gören bölgelere 60 bin tohum atıldığını belirten Yazıcı, "Yanan alanlarda 4 bin 500 kilometre teraslama yapıldı ve binlerce fidan dikildi. Bölgede bir milyon iki yüz bin tane geniş yapraklı ağaç, defne ve keçiboynuzu dikimi yapıldı. Orman teşkilatımız özellikle yollara ve yerleşim yerlerinin yakınlarına geniş yapraklı ağaçları tercih etti. Aynı zamanda keçiboynuzu yetiştikten sonra köylülerimize devredilecek ve köylülerimiz buradan gelir elde edebilecekler." dedi.

- "Yeni yangınlara sebebiyet vermeyelim"

Yazıcı, yeni yangınların oluşmaması için vatandaşlara dikkatli olmasına yönelik çağrıda bulundu.

Orman yangınlarının çoğunlukla insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını ne yazık ki 2 yıl önce Manavgat'ta gerçekleşti. Yanan alanları geri kazanıyoruz. Her yer şu an yemyeşil ama ağaçlarımız, canlarımız gitmesin. Ülkemiz yeşil kalsın. Ne yazık ki orman yangınlarını insanlar çıkarıyor. Lütfen duyarlı ve dikkatli olalım. Halkımızın orman alanlarında ateş yakmamalarını, piknik yapmamalarını, yasak bölgelere asla girmemelerini önemle rica ediyoruz. Ülkemizin her noktası için özellikle Antalya'mız için rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgelerde farkındalık çalışmalarının yanı sıra saha taramalarının da yapıldığını anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Orman alanlarında drone ve helikopterlerle saha tarama çalışmaları yapıyoruz. Orman teşkilatımızla birlikte ormanlık alanlarımızı 24 saat kollamaya ve korumaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz bu tür alanlarda yanlış bir şey gördüklerinde, uygunsuz hareketlerde bulunanları gördüklerinde 112'yi aramalarını, orman teşkilatımız ve jandarmamıza haber vermelerini istiyoruz. Lütfen dikkatli olalım. Yeni yangınlara sebebiyet vermeyelim."