Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1030 sentetik hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 2 zanlının piyasaya uyuşturucu süreceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin evleri ve iş yerlerindeki aramada, 1030 uyuşturucu sentetik hap, 150 gram toz esrar, 6 bin 800 lira ve 1 pala ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.