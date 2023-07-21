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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 21:10
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1030 sentetik hap ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 2 zanlının piyasaya uyuşturucu süreceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin evleri ve iş yerlerindeki aramada, 1030 uyuşturucu sentetik hap, 150 gram toz esrar, 6 bin 800 lira ve 1 pala ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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