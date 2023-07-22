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        Antalya'da üzerine tomruk düşen kişi hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 10:26
        Antalya'da üzerine tomruk düşen kişi hayatını kaybetti

        ANTALYA (AA) - Serik'te depoya götürdüğü kamyonundan üzerine tomruk düşen sürücü yaşamını yitirdi.

        Gebiz Mahallesi Orman İşletme Şefliğinin deposuna ormanda kesilen ağaçların tomruklarını taşıyan nakliyeci Kerim Şahin (41), kamyonundaki yükü boşaltmak için halatları çözdüğü sırada üzerine tomruk düştü.

        Depodaki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirlendi.

        Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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