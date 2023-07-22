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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da butik otelde çıkan yangında 2 turist öldü, 10 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 09:51
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da butik otelde çıkan yangında 2 turist öldü, 10 kişi yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde butik otelde çıkan yangında Lübnanlı 2 turist hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

        Tarihi Kaleiçi'ndeki Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak'taki iki katlı butik otelde dumanın yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekipleri, kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.

        Kontrol altına alınan yangında Lübnanlı turistler Dory Mhomma ve Viviane Saad yaşamını yitirdi.

        Yangında, Alman Lara Celina Webbeler ve Florıan Marcus Neumann, Norveçli turistler Olve Skrudland, Vanessa Haga Vauge, Danimarkalı Steffen Carsten Hansen ve Julie Schmıdt, Hollandalı Aımey June Maurere ve Karolina Mhomma ile Almanya'dan gelen gurbetçiler Selim Altuner ile Aslı Tokalak yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılan yaralılardan Tokalak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        İtfaiye ekipleri, büyük bölümü ahşap olan ve dar sokakta yer alan oteldeki soğutma çalışmalarını tamamladı.

        Öte yandan, hayatını kaybeden turistlerin odalarındaki eşyaları polis ekibine teslim edildi. Yangından kurtulan turistlerin otelden bazı eşyalarını aldığı, otel çalışanlarının da yangında zarar görmeyen malzemeleri dışarıya çıkardığı görüldü.

        Yangının klimadan çıktığı tahmin ediliyor.

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