Muğla'da çıkan yangında 2 iş yerinde hasar oluştu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan yangında 2 iş yerinde hasar oluştu.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki iş yerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Dumandan etkilenen, aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 9 kişiye, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle de müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında 2 iş yerinde hasar oluştu.