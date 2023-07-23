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        Antalya'da sıcak hava bunaltıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 12:40
        Antalya'da sıcak hava bunaltıyor

        ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan sıcak hava nedeniyle meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı.

        Havanın 44, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler Konyaaltı ve Lara sahillerinden denize girdi.

        Bazı tatilciler kumsalda vakit geçirirken, bazıları gölgede oturdu.

        Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin işlek meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

        Dışarı çıkan bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye kullandığı gözlendi. Bazı vatandaşlar da park ve bahçelerdeki çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

        Sıcaktan etkilenen sokaktaki hayvanlarının da gölgede ve fıskiyelerin altında yattığı görüldü.

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