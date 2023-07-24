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        Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 08:51
        Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yazıcı, mesajında, basının haber alma, yayma ve ifade özgürlüğünün en önemli araçlarından olduğunu belirtti.

        Basının çağın olmazsa olmazlarından olduğuna dikkati çeken Yazıcı, 24 Temmuz 1908 tarihinin basında sansürün kaldırılması demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

        Bu nedenle 24 Temmuz'un basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünün yanı sıra basın bayramı olarak kutlandığına anımsatan Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Çağımız bilgi, teknoloji ve enformasyon çağı. Basın ise bu bilgi akışının, teknolojik dönüşümün kilit noktasıdır. Yeni iletişim teknolojileriyle ahenk içerisinde halkımızın beklentilerini en doğru, en tarafsız ve en hızlı şekilde gündeme taşımaktadır. Bu anlamda mesai mefhumu gözetmeksizin emek vererek toplumumuza bilgi akışını sağlayan, toplumsal hafızamızı tarihe not düşen basın mensuplarımız çok özel ve önemli bir görev icra etmektedir."

        Yazıcı, Antalya'da da basının duyarlılık içerisinde çalıştığının altını çizerek, "Türk basınında sansürün kaldırılışının 115'inci yıldönümünde, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan basın mensuplarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyor, tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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