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        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 09:07
        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç öldü

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

        Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Tiyatrosu mevkisinde D.K. idaresindeki 34 AE 8414 plakalı otomobil ile 07 YML 12 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan Miraç Tunç (16) ile Melih Can Korkmaz (17) yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Tunç ve Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Otomobil sürücüsü D.K. polis tarafından gözaltına alındı.

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