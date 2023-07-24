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        Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 10:59
        Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları başladı

        ANTALYA (AA) - 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Altın Portakal Sinema Okulu'na başvurular başladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7-14 Ekim'de gerçekleştirilecek festival kapsamındaki Altın Portakal Sinema Okulu, bu yıl beşinci kez organize edilecek.

        Türkiye'deki üniversitelerde radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar eğitimi alan lisans öğrencilerinin başvurularına açık olan Altın Portakal Sinema Okulu, 8-13 Ekim'de yine çevrim içi düzenlenecek.

        Altın Portakal Sinema Okulu için son başvuru tarihi, 1 Eylül Cuma günü saat 18.00 olarak belirlendi. Sinema öğrencileri başvuru formuna, festival web sitesi üzerinden ulaşabilecek.

        Altın Portakal Sinema Okulu'na gelen başvurular arasından seçilecek 250 öğrenci, her sabah teoriden pratiğe farklı başlıklar altında sinema sektörünün profesyonelleri tarafından verilecek derslere katılacak.

        Festivalin sosyal medya hesaplarından herkesin erişimine açık olacak Altın Portakal Sinema Okulu söyleşilerinde ise yine usta isimler tecrübelerini paylaşmaya devam edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, "2019 yılında 'Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek' sloganıyla başlattığımız Altın Portakal Sinema Okulu, 5 yaşına geldi. Bugüne kadar 1000'e yakın öğrenciyi sinema profesyonelleri ile buluşturduğumuz Altın Portakal Sinema Okulu ile geleceğin sinemacılarına destek olmaya bu yıl da devam ediyoruz. Hayallerine giden yolda gençlerimizin yanında olmak bizi çok mutlu ediyor. Onlara olan desteğimizi her alanda daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum Direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

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