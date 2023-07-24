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        CW Enerji, savunma sanayi ürünlerini IDEF'te sergileyecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:09
        CW Enerji, savunma sanayi ürünlerini IDEF'te sergileyecek

        ANTALYA (AA) - Güneş enerji sistemleri üreten teknoloji firması CW Enerji, güneş enerjisi sektöründeki elde ettiği başarılı çalışmaları savunma sanayisine taşıdı.

        CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, savunma sanayinin ihtiyacı olan enerjiye köklü çözümler sunmayı amaçlayan firma, buna yönelik geliştirdiği ürünler ile yerli ve milli savunmaya destek olacak. Birkaç yıldır sürdürdüğü AR-GE çalışmaları akabinde savunma sanayisine yönelik çalışmalarına devam eden, bugüne kadar geliştirdiği ürünleri "CW Defence" olarak tek çatı altında toparlayan CW Enerji, 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) geliştirdiği ürünleri sergileyecek.

        Sergilenecek ürünler arasında mobil askeri enerji üretim sistemlerinden mobil enerji depolama sistemlerine, güvenlik sistemlerinden sert arazi koşullarına dayanıklı güneş panellerine kadar geliştirmekte olduğu birçok ürün bulunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, alanında uzman mühendis, danışman kadrosu ile savunma sanayisine yönelik teknolojik, askeri standartlara uygun ürünler geliştirdiklerini belirtti.

        Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayine yönelik büyük atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çeken Sarvan, "Ülkemizde yerli ve milli imkanlar ile üretilen SİHA'lar ve birçok askeri araç bizi gururlandırıyor. Ülkemizin önemli teknoloji firmalarından CW Enerji olarak biz de yerli ve milli savunma sanayisine enerji sektöründeki elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeler ile katkıda bulunmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        - Sarvan: "Bu fuara katılacağımızdan dolayı heyecanlıyız"

        Sarvan, savunma sanayisinin hızla ilerlediğini, ulus devletler için savunma sanayinin sağlam ve güçlü yapıda olmasının çok önemli olduğunu kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:

        "Ülkemizin savunma sanayisinde dışa bağımlı olmaması gerekir. CW Enerji olarak milli savunmaya ürünler geliştirerek destek olmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz ürünleri 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek IDEF 2023'te sergileyeceğiz. Savunma sanayisine yönelik katılacağımız ilk fuar. Bu fuara katılacağımızdan dolayı heyecanlıyız. IDEF’te hem geliştirdiğimiz ürünleri hem de yapabileceğimiz projeleri ulusal ve uluslararası katılımcılara anlatacağız."

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