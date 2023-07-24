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        Antalya OSB'deki fabrikaların çatıları güneş enerjisi sistemleriyle donatılıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:02
        Antalya OSB'deki fabrikaların çatıları güneş enerjisi sistemleriyle donatılıyor

        ANTALYA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikaların çatılarında güneş enerjisi sistemleri kurulumu yaygınlaşıyor.

        Antalya OSB'den yapılan açıklamaya göre, bölgede "Çatılara özgürlük" sloganıyla hayata geçirilen yeşil enerji projesi devam ediyor. Fabrikaların çatıları, GES ile donatılırken, üretimde kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi hedefleniyor. Proje sıfır karbon salımı ile cari açığın kapanmasına sağlayacağı katkılar nedeniyle sanayiciler kadar finans kuruluşlarından da yoğun ilgi görüyor.

        Bölgede kurulu GES tesisleri, son 5 yılda 87 milyon 467 bin 619 kWh elektrik üretti. Üretilen elektriğin 47 milyon 193 bin Kwh'lık kısmı kurulu oldukları fabrikalarda kullanılırken, ihtiyaç fazlası olan 40 milyon 274 bin kWh'lık enerji de Antalya OSB elektrik şebekesine verildi.

        Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, küresel ısınmanın olumsuz etkileri karşısında alınması gereken tedbirlerin çok daha önem kazandığını belirtti.

        GES sistemlerinin 4-6 yıl gibi kısa bir sürede kendisini amorti etmesi sayesinde, yakın gelecekte Antalya OSB fabrikalarının daha ucuz maliyetle üretim yapması, bu sayede de tüketiciye daha uygun fiyatlı ürün sunulması hedeflendiğini aktaran Bahar, "Antalya OSB bünyesindeki fabrikaların yaklaşık yüzde 25'i yeşil enerjiye kavuştu. Halihazırda yapımı süren 33 GES'in de faaliyet geçmesiyle bölgedeki toplam GES tesisi sayısı 88'e yükselecek. Oranın yüzde 70'lere ulaşmasıyla, saat 09:00 ile 17:00 arasında tüm Antalya OSB'ye yetecek olan elektrik güneşten üretilecek ve bu hedefe hızla yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

        Bahar, projeye katılmak isteyen firmalara finansal destek sağlamak amacıyla bankalarla anlaşma yaptıklarını kaydetti.

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