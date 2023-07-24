Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da aranan 44 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:00
        Antalya'da aranan 44 zanlı yakalandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda 44 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik 45 ekip halinde 107 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinsel saldırı, tehdit, hakaret, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan 44 zanlı, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar cezaevine gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşet görüntü! Saldırgan gözaltında
        Dehşet görüntü! Saldırgan gözaltında
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor

        Benzer Haberler

        Antalyaspor'da Ghacha, Tunus'un Esperance takımına transfer oldu
        Antalyaspor'da Ghacha, Tunus'un Esperance takımına transfer oldu
        Antalya OSB'deki fabrikaların çatıları güneş enerjisi sistemleriyle donatılıyor
        Antalya OSB'deki fabrikaların çatıları güneş enerjisi sistemleriyle donatılıyor
        Antalya'da zeytinlik alanda yangın çıktı
        Antalya'da zeytinlik alanda yangın çıktı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        CW Enerji, savunma sanayi ürünlerini IDEF'te sergileyecek
        CW Enerji, savunma sanayi ürünlerini IDEF'te sergileyecek
        Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları başladı
        Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları başladı