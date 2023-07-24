Antalya'da aranan 44 zanlı yakalandı
ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda 44 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik 45 ekip halinde 107 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinsel saldırı, tehdit, hakaret, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan 44 zanlı, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar cezaevine gönderildi.