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        GÜNCELLEME - Antalya'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:20
        GÜNCELLEME - Antalya'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Çayköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ile Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 arazöz, ilk müdahale aracı ve 2 tanker ile müdahale edildi.

        Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 10 dönüm zeytinlik alan ve 2 sera zarar gördü.

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