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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde "piramit satış sistemi" yöntemiyle farklı illerden birçok vatandaşı dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:47
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde "piramit satış sistemi" yöntemiyle farklı illerden birçok vatandaşı dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

        Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında ilçede faaliyet gösteren C.G isimli şirketin, aylık yüzde 5 kar payı verme vaadiyle farklı illerden birçok vatandaşı yaklaşık 500 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

        Bunun üzerine şirket adresine düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 40 cep telefonu, 15 bilgisayar, 5 tablet bilgisayar ve 34 senet ele geçirildi.

        Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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