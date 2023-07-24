Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na destek

        Antalya'nın Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "CHP'nin 2010 yılından beri başlattığı değişime sonuna kadar katılıyorum. Lider değişikliği anlamında yapılan bu harekete katılıyor musunuz? Ona katılmıyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:57
        Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na destek

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "CHP'nin 2010 yılından beri başlattığı değişime sonuna kadar katılıyorum. Lider değişikliği anlamında yapılan bu harekete katılıyor musunuz? Ona katılmıyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Esen, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla ilçedeki bir otelde, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Esen, burada yaptığı konuşmada, bir siyasetçinin eleştirilmeyi göze alması gerektiğini belirterek, gazetecinin yazdığı her şeyin dava edilmemesi, fikir ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Belediye Başkanı Esen, partisi CHP içerisinde yaşanan değişim tartışmaları ile ilgili soru üzerine, CHP'de değişimin çok yıllar önce başladığını savunarak, bu değişimi gördüğü için CHP'de siyasete girdiğini belirtti.

        Esen, bugün CHP'de herkesin her şeyi konuşabildiği bir noktaya geldiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Bir kişinin hiç de siyasi ahlaka sığmayan yöntemlerle eleştirilerek, siyaset dışına çıkarılmaya çalışılmasını toplum tasvip etmez. Bunu yapanları 'Gel sen bizi yönet' demez. Dolayısıyla öz olarak sorduğunuz bu değişime katılıyor musunuz sorusuna evet. CHP'nin 2010 yılından beri başlattığı değişime sonuna kadar katılıyorum.Lider değişikliği anlamında yapılan bu harekete katılıyor musunuz? Ona katılmıyorum. Bu değişim sürecini yıllardır hep beraber yapıyoruz. Bu değişimin içindeyim. İçinde olmaya da devam edeceğim. Ama ben öbür işlerin içinde değilim."

        Konuşmanın ardından, Belediye Başkanı Esen gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'

        Benzer Haberler

        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da sıcaklık düşecek, nem artacak
        Antalya'da sıcaklık düşecek, nem artacak
        Ciple çarpışan motosikletteki Miraç ile Melih hayatını kaybetti- Yeniden
        Ciple çarpışan motosikletteki Miraç ile Melih hayatını kaybetti- Yeniden
        GÜNCELLEME - Antalya'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Antalya'da aranan 44 zanlı yakalandı
        Antalya'da aranan 44 zanlı yakalandı
        Antalyaspor'da Ghacha, Tunus'un Esperance takımına transfer oldu
        Antalyaspor'da Ghacha, Tunus'un Esperance takımına transfer oldu