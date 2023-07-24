Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:21
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

        ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, hız ihlali, alkol, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık denetimi ve hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

        17-23 Temmuz'da gerçekleştirilen denetimlerde 413 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

        Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırında da 62 araç sürücüsü ve 157 yolcu olmak üzere toplamda 219 yol kullanıcısına eğitim verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler!
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan

        Benzer Haberler

        Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na destek
        Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na destek
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da sıcaklık düşecek, nem artacak
        Antalya'da sıcaklık düşecek, nem artacak
        Ciple çarpışan motosikletteki Miraç ile Melih hayatını kaybetti- Yeniden
        Ciple çarpışan motosikletteki Miraç ile Melih hayatını kaybetti- Yeniden
        GÜNCELLEME - Antalya'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Antalya'da aranan 44 zanlı yakalandı
        Antalya'da aranan 44 zanlı yakalandı