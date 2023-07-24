Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Alanya'da çalılık ile tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alan ile tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 19:58
        Alanya'da çalılık ile tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alan ile tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

        Payallar Mahallesi Bahçeboğazı mevkisinde çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın çevredeki tarım alanlarına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye, yangın söndürme helikopterleri ile 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ile 3 su ikmal aracı yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Yangın nedeniyle 20 dönüm alan ile bir bağ evinin kısmen zarar gördüğü öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı

        Benzer Haberler

        Antalya'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Ciple çarpışan motosikletteki Miraç ile Melih hayatını kaybetti (2)
        Ciple çarpışan motosikletteki Miraç ile Melih hayatını kaybetti (2)
        GÜNCELLEME - Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 genç öldü
        GÜNCELLEME - Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 genç öldü
        Antalya'da tedavi edilip denize bırakılan "Lara" adlı caretta caretta, bir yılda 3 bin kilometre yol katetti
        Antalya'da tedavi edilip denize bırakılan "Lara" adlı caretta caretta, bir yılda 3 bin kilometre yol katetti
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na destek
        Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na destek