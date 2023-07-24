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        Antalya'da AGC'li gazetecilerin "Neler Yaşadık Neler" kitabı tanıtıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 20:22
        Antalya'da AGC'li gazetecilerin "Neler Yaşadık Neler" kitabı tanıtıldı

        ANTALYA (AA) - Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), kentte yaşayan gazetecilerin yaşadığı anılardan oluşan "Neler Yaşadık Neler" adlı kitabın tanıtımın gerçekleştirdi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım törenine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ATSO Başkanı Ali Bahar, ATB Başkanı Ali Çandır ile gazeteciler katıldı.

        Törenin açılışında konuşan AGC Başkanı İdris Taş, yasal düzenlemelerin yapılarak özellikle Anadolu basının ekonomik anlamda rahatlatılması gerektiğini ifade etti.

        Kitapta emeği geçenlere teşekkür eden Taş, "Bu kitabı 10 ay gibi kısa bir zaman diliminde çıkarttık. Türkiye'de ilk defa bir meslek örgütü üyelerinin yazdığı anıları kitap haline getirdi. Bu kitabı mesleğe yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza rol model olmak, kent belleğine yazılı bir kaynak bırakmak amacıyla çıkarttık." dedi.

        Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise demokrasilerin olmazsa olmazlarından birisinin basın olduğuna dikkati çekti.

        Antalya'ya gazetecilerin çok önemli katkılarının bulunduğuna işaret eden Yazıcı, "Antalya'ya değer katan, değerini yükselten çalışmalara katkı sunduğunuza şahidim. Mesleğe yeni başlayacak olan arkadaşlarımızın bu kitabı mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Tecrübe edilmiş bir konu daha az hata yapmanızı, daha öngörülü davranmanızı kolaylaştırır. Kitapta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Törende, kitapta anılarını yazan gazetecilere plaket verildi.

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