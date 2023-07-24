GÜNCELLEME - Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yönlendirildi.
Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle Kemer'e gidiş yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.