Alanya'da tur otobüsünün çarptığı genç kız öldü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tur otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti.
Y.T. (53) yönetimindeki 07 SE 028 plakalı tur otobüsü, D-400 kara yolu Mahmutlar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ece Kurum'a (22) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Kurum'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Otobüs şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.