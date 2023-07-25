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        Antalyaspor, Ghacha ile yollarını ayırdı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 13:54
        Antalyaspor, Ghacha ile yollarını ayırdı

        ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Houssam Eddine Ghacha ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yönetimin sözleşmeleri devam eden ve teknik ekibin raporu doğrultusunda verim alınamadığı için kadroda düşünülmeyen oyuncularla görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, bu doğrultuda Alperen Uysal, Admir Mehmedi ve Shoya Nakajima'nın ardından ile Houssam Eddine Ghacha ile de yolları ayırdıklarını belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Başkanımız ve yönetim kurulumuzun uzun süreçli ve yoğun çabaları ile Bodrumspor forması giyecek olan Gökdeniz Bayrakdar'dan kazanılan bonservis bedeli de dahil olmak üzere Luyindama'nın alacağından yapılan önemli derecede indirimin yanı sıra, Alperen, Mehmedi ve Nakajima’nın fesih bedellerinden elde edilen tasarruf, yaklaşık 2 milyon 300 bin avroyu bulmuştu. Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha'nın menajeriyle yapılan ve yaklaşık 2 ay süren müzakerelerin ardından kulübümüze 535 bin avroluk daha tasarruf sağlayarak ayrılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Böylelikle kadromuzda düşünülmeyen oyuncuların fesih bedelleri üzerinden yapılan tasarruf 2 milyon 850 bin avroyu bulmuştur."

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