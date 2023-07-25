Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da orman yangını nedeniyle evlerinden tahliye edilenler yaşadıkları korkuyu anlattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:04
        Antalya'da orman yangını nedeniyle evlerinden tahliye edilenler yaşadıkları korkuyu anlattı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı evlerinden ayrılmak zorunda kalan Kümeevler Mahallesi sakinleri, kabus gibi bir gece yaşadı.

        Göynük Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 21.08'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlerin tehdit ettiği Kümeevler Mahallesi sakinleri evlerinden tedbir amacı tahliye edildi.

        Yaşlı ve çocuklar yakınlarının yanına yerleştirildi, diğer ev sahipleri ise yangının sıçraması durumunda evlerini korumak için hortum ve yangın söndürme tüpleriyle gece boyunca nöbet tuttu.

        Mahalle sakinlerinden Seray Gül, AA muhabirine, yayladan evlerine geldikleri sırada yangının çıktığını öğrendiklerini, destek olmak için yangın yerine gittiklerini söyledi.

        Yangının evlerinin bulunduğu Kümeevler Mahallesi'ne doğru genişlemesi üzerine tüm mahalle halkının evlerine döndüğünü dile getiren Gül, "Polis ekipleri gelerek evleri boşaltmamızı söyledi. Yanımıza değerli eşyalarımızı alarak evlerimizden çıktık. Gençler olarak burada bekledik. Sabaha kadar hiç uyumadık. Yangın evlerimizin yakınına kadar geldi. Büyük bir korku yaşadık." diye konuştu.

        Gül, gün doğumuyla havadan da her türlü destek sağlandığını belirterek, "Herkese teşekkür ederiz. Evimize yangın sıçramadı." dedi.

        İsrafil Uzun da evleri boşaltma talimatı gelince engelli oğlunu güvenilir bir yere göndererek, evini korumak için mahallede beklemeye başladığını söyledi.

        Yangın mahalleye sıçrarsa söndürme çalışmalarına destek vermek istediklerini kaydeden Uzun, "Yangın buraya ulaşsaydı engelli oğlumu kaçırma şansım yoktu. Tedbirimi önceden aldım. Alevler oldukça yükseliyordu. Ekiplerin ormandan yol açmaları, yangının mahallemize gelmesini engelledi. Ekipler etkili bir müdahale yaptı." ifadelerini kullandı.

        Yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!
        Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, kadroda düşünülmeyen futbolculardan 2 milyon 850 bin Euro tasarruf sağladı
        Antalyaspor, kadroda düşünülmeyen futbolculardan 2 milyon 850 bin Euro tasarruf sağladı
        Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale (3)
        Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale (3)
        Antalyaspor, Ghacha ile yollarını ayırdı
        Antalyaspor, Ghacha ile yollarını ayırdı
        Antalya'da alzaymır hastası İngiliz kadın yol kenarında ölü bulundu
        Antalya'da alzaymır hastası İngiliz kadın yol kenarında ölü bulundu
        Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Alanya'da tur otobüsünün çarptığı genç kız öldü
        Alanya'da tur otobüsünün çarptığı genç kız öldü