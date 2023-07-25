Başkan Böcek Antalya'daki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu:

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer ilçesinde çıkan orman yangınını en kısa sürede kontrol altına alınmasını hedeflediklerini belirterek "Şu anda gördüğünüz gibi yangın söndürme uçakları, helikopterler hepsi havadan destek olmaya çalışıyor." dedi.

Başkan Böcek, Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saat 21.08'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarını inceledi.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Böcek, dün akşam saat 21.15'te Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gelen ihbar üzerine bütün ekiplerinin yola çıktığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak 73 itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi ile 223 itfaiyeciyle yangının söndürülmesine yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Böcek, "Şu anda yanan alanın 180 hektarı geçtiği söyleniyor. Bütün hedefimiz, yangının en kısa zamanda kontrol altına alınması. Artık ciğerlerimiz yanmasın. Ormanımız yanmasın." dedi.

Böcek, yangının ulaşımı olmayan sarp bir alanda çıkması, ilerlemesi ve poyrazın da etkisiyle henüz kontrol altına alınamadığını kaydetti.

Söndürme çalışmalarına olabildiğince katıldıklarını aktaran Böcek, "Şu anda gördüğünüz gibi yangın söndürme uçakları, helikopterler hepsi havadan destek olmaya çalışıyor." dedi.

Çevre illerdeki belediyelerin ekiplerinin de destek için geldiğini belirten Böcek bütün belediyelere teşekkür etti.