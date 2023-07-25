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        GÜNCELLEME - Alanya'da seralık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 17:29
        GÜNCELLEME - Alanya'da seralık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde seraların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Konaklı Mahallesi'nde elektrik direği tellerinin birbirine sürtmesi sonucu otluk alanda yangın çıktı.

        Kısa sürede yayılan yangın bölgedeki seralara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 10 itfaiye aracı, 3 arazöz, bir yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti.

        Vatandaşların da müdahale ettiği yangın, bölgedeki evlere ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Yaklaşık 40 dönüm alanda etkili olan yangında, 7 sera zarar gördü.

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