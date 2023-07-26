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        Serik'te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:32
        Serik'te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Sinan A.'nın (56) kullandığı 07 YA 822 plakalı kamyon ile Süleyman L. (58) idaresindeki 07 BEM 561 plakalı otomobil, Etler Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada sürücü Süleyman L. ile eşi Fatma L. (61) yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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