Antalya'da sıcak hava etkili oluyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Havanın 42, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çok sayıda kent sakini Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Sıcak havadan bunalan birçok kişi ise gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Dışarı çıkmak zorunda kalan bazı kişiler, güneşten korunmak için şemsiye kullandı. Bazı kişiler park ve bahçelerdeki çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan etkilenen sokak hayvanları gölgede ve fıskiyelerin altında yattı, su birikintilerinde oynayarak serinlemeye çalıştı.

- Nem oranlarında artış bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, AA muhabirine, Antalya ve çevrelerinde sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Antalya'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyrettiğini belirten Gemici, "Bugün kentimizde 41 ila 42 derece civarında maksimum sıcaklık beklentimiz var. Yarından itibaren ise Antalya ve çevrelerindeki sıcaklıkların 5 ila 7 derece azalarak mevsim normallerine ineceğini tahmin ediyoruz. Cuma gününden sonra sıcaklıkların tekrar artmasını ve mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Hava sıcaklıklarının minimum 26 ila 28 derece civarında seyredeceğini aktaran Gemici, nem değerlerinde yükseliş beklediklerini vurguladı.

Gemici, nem değerlerinin yarından itibaren artacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Yaşadığımız sıcak hava dalgası nedeniyle düşen nem oranlarının yarından itibaren biraz daha artarak yüzde 50 ila 80 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Bugün ve yarın akşam saatlerine kadar bölgemizde ve kentimizde etkili olacak sıcak havaya karşı kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın, yaşlı ve çocuklarımızın güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var."

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü kayıtlarına göre kentte bu zamana kadar ölçülen en yüksek sıcaklık değerinin 45 derece olduğunu vurgulayan Gemici, bu yıl ölçülen en yüksek sıcaklığın ise 23 Temmuz'da 44,5 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

- "Sudan çıkınca yeniden sıcak bastırıyor"

Sahil bandındaki gölge alanlarda vakit geçiren Selçuk Tüfekçi, sıcak hava nedeniyle evde kalamadıklarını söyledi.

Ailesiyle sabah saatlerinde sahile geldiklerini anlatan Tüfekçi, "Gece zaten uyuyamıyoruz. Sabah erkenden denize geldik. Elimizden geldiği kadarıyla suda serinlemeye çalışıyoruz. Ama sudan çıkınca yeniden sıcak bastırıyor." dedi.

Tüfekçi, sıcak havalardan hayvanların da ciddi derecede etkilendiğini hatırlatarak, vatandaşlara hayvanlara su ve yemek vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

Kent sakinlerinden Cuma Dilek ise "Bugünler sıcaktan zor geçiyor. Sahile gelip kendimizi denize atıyoruz. Su biraz olsun serinletiyor. Çıkınca da ağaç gölgelerinde ve çimenliklerde vakit geçiriyoruz." diye konuştu.