Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, seralara ulaşmadan söndürüldü.

Cumalı Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangını gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen 4 itfaiye aracı ve 10 personelin müdahale ettiği ve vatandaşların da ilaçlama motorları ile hortumlarla su tutarak destek verdiği yangın, çevredeki seralara ulaşmadan söndürüldü.

Yangında bir dönümlük sazlık alan zarar gördü.