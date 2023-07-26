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        Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:15
        Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, seralara ulaşmadan söndürüldü.

        Cumalı Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangını gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen 4 itfaiye aracı ve 10 personelin müdahale ettiği ve vatandaşların da ilaçlama motorları ile hortumlarla su tutarak destek verdiği yangın, çevredeki seralara ulaşmadan söndürüldü.

        Yangında bir dönümlük sazlık alan zarar gördü.

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