Elmalı'da "Eskihisar Köyü Domates Festivali" düzenlenecek

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenecek Eskihisar Köyü Domates Festivali, 28-29 Temmuz'da misafirlerini ağırlayacak.

Elmalı Kaymakamlığı himayesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile S.S. Eskihisar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından organize edilen festival, kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Mehteran, folklor gösterileri, domates yeme, bilgi yarışmaları, söyleşiler ve konserlerin gerçekleştirileceği festivalde, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Yörük Defilesi" düzenlenecek. Yörük kültürünün motiflerini taşıyan geleneksel kıyafetlerin yer aldığı defile, izleyicilere görsel bir şölen sunacak.

Festival kapsamında ilk gün akşam Hüseyin Kağıt, ikinci gün akşam ise Duygu Kutlu konser verecek.

Yemek yarışmasında domatesin kullanıldığı tarifler, jürinin beğenisine sunulacak.