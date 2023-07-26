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        Antalya'da deniz ve kıyılardaki kirliliğe karşı farkındalık oluşturulacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:32
        Antalya'da deniz ve kıyılardaki kirliliğe karşı farkındalık oluşturulacak

        ANTALYA (AA) - Antalya'da deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi başlatıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) işbirliğiyle düzenlenen projeye, yurt içinden ve yurt dışından 45 genç katıldı.

        Kıyı ve denizlerdeki plastik kirliliğine karşı bilinçlendirme çalışmalarının yapılacağı projede, gençlerin katılımıyla anket çalışması, sergi ve yarışma gibi farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Projeye ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, plastik atıkların özellikle deniz ekosistemi için tüm dünyada ciddi bir problem olduğunu söyledi.

        Denizlerdeki çöplerin yüzde 90'ını plastik atıkların oluşturduğunu aktaran Atasoy, "Özellikle bu atıkların mikroplastiğe dönüşerek deniz canlılarını olumsuz etkilediğini biliyoruz. Bu nedenle TÜRÇEV ve EKAD iş birliğinde uluslararası projemizi başlattık. Projemizde gençlerimiz ortak değerimiz çevre için, plastiklerin ne kadar önemli bir sorun olduğunu ortaya koymak için bir araya geldiler. Alanında uzman iki sivil toplum kuruluşumuzun koordinesinde farkındalık oluşturmak için etkinlikler, çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

        Atasoy, kıyı bandında her gün tonlarca atık toplandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Konyaaltı Sahili'nden hafta içi 30 ton, hafta sonu 50 ton atık toplanıyor. Günde 110 personel, 4 bin 300 poşetle 3 kamyon atık gönderiliyor. Ancak ne kadar uğraşırsak uğraşalım plajlara çöpler atılıyor. Çoğu plastik maalesef denize ulaşıyor. Bu projelerle her yıl artan plastik kirliliğinin tüm Akdeniz'deki kıyı ekosistemini tehdit etmesine dikkati çekmek istiyoruz."

        -"Yapmamız gereken tek şey çöpleri ortalığa atmamaktır"

        TÜRÇEV Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari ise sahillerde oluşan kirliliğe karşı farkındalık oluşturmanın önemine dikkati çekti.

        Sahillerde her gün tonlarca çöp toplandığını hatırlatan Cebbari, "Öncelikle bu çöpleri kimin ürettiğine bakmak gerekiyor. Proje süresince çöplerin kaynağını araştıracağız. Sabah saatlerinde küçük bir araştırma yaptık. Bir şemsiye ve şezlongun altında plastik bardak, pipet ve sigara izmaritleri bulduk. Demek ki bunları atmazsak, kirlilik olmaz. Bu kadar kaynak israf edilmez. Çevremiz için yapmamız gereken tek şey çöpleri ortalığa atmamaktır." ifadelerini kullandı.

        Ekolojik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Canbolat da, plastiklerin ekosistemi ve insanları olumsuz etkilediğini, her insanın haftada bir banka kartı büyüklüğünde mikroplastik tükettiğini vurguladı.​​​​​​​

        Projeye katılan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri ve Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Yakup Ceylan da projeye katkıda bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

        Ceylan, gençlerin bilinçli olmasının gelecek adına önem arz ettiğini belirterek, "Gelecek bizim elimizde. Geleceğimi kendim inşa ediyorum. Bu nedenle şikayet etmekten önce atılımda bulunmak önemli. Bu nedenle projeye katıldım." dedi.

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