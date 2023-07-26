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        Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 22:16
        Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları, gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahaleyle sürdürülüyor.

        Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün saat 21.08'de çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahale ediyor.

        Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 10 uçak, 27 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

        Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor.

        Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.

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