Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        16. TÜBAD Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:28
        16. TÜBAD Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

        ANTALYA (AA) - Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneğinin (TÜBAD) düzenlediği Mehmet Baturalp Turnuvası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Nirvana Cosmopolitan Hotel'de yapılan tanıtım toplantısında konuşan TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz, turnuvayı 16. kez düzenleyeceklerini belirterek, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile TÜBAD'ın hiçbir ülkede olmayan bir uyum içerisinde çalıştığını söyledi.

        Dernek olarak hem basketbol antrenörlerinin eğitimine büyük katkı verdiklerini hem de sosyal sorumlulukları yerine getirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Eğitimde çok başarılı olduğumuzu istatiksel olarak da gözlemleyebiliyorum. Son 20 yılda en başarılı altyapıya sahip 3-4 ülkeden biriyiz. Altyapıda görev yapan antrenörlerimizin yetiştirdiği evlatlar tüm şampiyonalarda dereceye giriyorlar. Bugün burada bulunan Antalya il temsilcimiz sevgili Hilal Ertunalı'nın oğlu Onuralp Bitim, geçtiğimiz hafta NBA'in Chicago Bulls takımıyla anlaştı. O da artık bir NBA oyuncusu. Onu da yetiştiren birbirinden değerli Türk antrenörleri. Hedeflerimize ulaşmamızı sağlamamıza yardım ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        TBF Eğitim Kurulu ve TÜBAD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yavuz ise turnuvanın üst seviyede basketbol insanlarının bilgi birikimlerini paylaşacağı çok özel bir organizasyon olacağını ifade etti. TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser de gerçekleştirilmesi hiç de kolay olmayan bu organizasyonla Antalya'da unutulmaz bir hafta geçireceklerini söyledi. TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı ise böyle büyük ve güzel bir olayın parçası olmanın gurur verici olduğunu belirtti.

        Nirvana Hotel Sportif Direktörü Burçin Badem de Antalya'daki basketbol severleri bu heyecana ortak etmek için sabırsızlandıklarını belirterek, "Üyesi olmaktan gurur duyduğum TÜBAD 15 yıldır başarıyla Mehmet Baturalp Turnuvası'nı düzenliyor. Bu turnuvanın TÜBAD'ın varoluş nedenlerini kapsayan bir şekilde büyümesini hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

        12-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvada Rusya'dan CSKA Moskova, Sırbistan'dan Kızılyıldız, Türkiye'den Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Galatasaray Nef, Anadolu Efes ve Beşiktaş Emlakjet takımları mücadele edecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        James Webb'ten büyüleyen kare
        James Webb'ten büyüleyen kare
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        Aklandı
        Aklandı
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Selahattin Baki'den olay sözler

        Benzer Haberler

        Kumluca'da 12. Alakır Doğa Kültür Şenlikleri başladı
        Kumluca'da 12. Alakır Doğa Kültür Şenlikleri başladı
        'Yangında her 5 saatte atom bombasına eş değer enerji açığa çıkar'
        'Yangında her 5 saatte atom bombasına eş değer enerji açığa çıkar'
        Kemer'deki orman yangını 4'üncü gününde
        Kemer'deki orman yangını 4'üncü gününde
        Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
        Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
        Kemer'deki orman yangını 3'üncü gününde (6)
        Kemer'deki orman yangını 3'üncü gününde (6)