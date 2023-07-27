Kumluca'da YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

ANTALYA (AA) - Kumluca'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan merkezi sınavda başarılı olan öğrencilere ödül verildi.

Kumluca Uygulama Oteli'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Tekin Erdemir, ilçe olarak hem LGS’de hem de YKS'de büyük başarılara imza atıldığını, bu başarının gelecek yıllarda da artarak devam etmesini temenni ettiğini söyledi.

Bu yıl YKS'de ilk binde 9 öğrencinin yer aldığını ifade eden Erdemir, "Sevgili öğrencilerimiz sizleri elde ettiğiniz başarılardan dolayı kutluyorum. Sizler için artık hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonraki eğitim hayatınızın sonunda, aldığınız eğitimle topluma, devlete, millete faydalı insanlar olacaksınız. Sizlerin bugünlere gelmenizde emeği geçen aileniz başta olmak üzere, öğretmenlerinize teşekkür ediyorum." dedi.

Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir de planlı bir eğitim öğretim çalışmasının ardından ilçede eğitim seviyesinde elde edilen başarılardan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl YKS'de sadece ilk bindeki öğrencilerin değil ilk yüz bin de sayısal alanda 73, sözel alanda 63, eşit ağırlık alanında 53 ve yabancı dil alanında ise 40 öğrencinin yer aldığını belirten Tekdemir, "Amacımız gelecek yıllarda bu başarılarımızı daha yükseklere taşımak. Bu konuda müdürlüğümüz olarak gerekli planlama ve altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Ben elde ettikleri dereceler ile bizleri gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından ilk binde dereceye giren öğrenciler, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir tarafından altınla ile ödüllendirildi.