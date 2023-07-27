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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki'den Kemer'deki orman yangına ilişkin açıklama:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:26
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki'den Kemer'deki orman yangına ilişkin açıklama:

        ANTALYA (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınının henüz kontrol altına alınamadığını, etrafı kara araçlarıyla çevrilerek vadiye sıkıştırılan alevlere hava araçlarıyla müdahale edildiğini bildirdi.

        Tiryaki, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki orman yangınına müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

        Komşu ülkelerde de büyük yangınların devam ettiğini hatırlatan Tiryaki, "Ülkemizde bu iklim değişikliğine paralel olarak son yıllarda orman yangınlarıyla teşkilatımız başta olmak üzere tüm kamu kuruluşları adeta seferberlik içerisinde. İki günü aşkın süredir devam eden Kemer'deki yangın kontrol altına alınmış olmamakla birlikte arazi koşullarının sarp kayalık, derin vadiler kanyonlarından oluşması nedeniyle karadan müdahale edilememişti." dedi.

        Tiryaki, yangının başlamasından 8 dakika sonra hava araçları ve arazözlerin bölgeye intikal ettiğini, helikopter ve uçaklarla söndürme çalışmalarına başlandığını vurguladı.

        Hava karardıktan sonra gece görüşüne sahip helikopterle havadan müdahaleye devam edildiğine dikkati çeken Tiryaki şöyle devam etti:

        "Yangın kontrol altına alınmamış olmakla birlikte vadiye sıkıştırılmış, etrafı kara araçlarıyla çevrilmiş, hava araçlarıyla da 2 günü aşkın süredir müdahale edilmektedir. Başta turizm bölgeleri olmak üzere yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur. Şu an itibarıyla boşaltılan köy, yerleşim yeri yoktur. Can kaybı çok şükür insanımız açısından söylüyorum yoktur. Yanan bölgelerde maalesef farklı canlılar, bitkiler olabilir. Elbette bu da çok üzücüdür."

        Tiryaki, dün itibarıyla ülkenin birçok yerinde orman yangınları çıktığını ve bunların kısa sürede kontrol altına alındığını, bazılarının yayıldığını ifade etti.

        - Yangın konusunda duyarlılığa davet

        Kemer'deki yangının için için vadide devam ettiğini aktaran Tiryaki, "Kara araçlarımız yeni açılan yollarla yangın bölgesine belirli mesafede ancak ulaşılabilmiştir. Bölge Beydağları Milli Parkları sınırları içerisinde kalan bir alandır." diye konuştu.

        Tiryaki, yangınların önemli bir kısmının insanların ihmalinden dikkatsizliğinden kaynaklandığını işaret ederek herkesi yangın konusunda duyarlılığa davet etti.

        Yangının akşam saati olmasına rağmen sıcaklığın 38 dereceyi, nemin yüzde 10'ların altına düştüğü dönemde çıktığını dile getiren Tiryaki, "Dün itibarıyla nem çok düşüktü. Bu koşullar yangına ortam hazırlayan bir durumdaydı. Bugün 3'üncü günümüz, 2,5 günü geride bıraktık. Etrafta dumanların kaplandığını görüyorsunuz. Önümüzdeki saatler itibarıyla inşallah kontrol altına alabileceğimizi söyleyebiliriz. Şu saat itibarıyla tedbirli olmak amacıyla kara araçlarımız, 70'in üzerinde arazöz, helikopter ve uçaklarımızla söndürmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Yangını kontrol altında tutmak için teyakkuzda beklediklerinin altını çizen Tiryaki, alevlerin çoğu kayalıktan oluşan yaklaşık 400 hektarlık bir alanı etkilediğini bildirdi.

        Tiryaki, "Hava araçlarıyla son mücadelemizi devam ettiriyoruz. Arazi yapısı nedeniyle karadan bu saat itibarıyla henüz müdahale yapılamamıştır. Uzamasının sebebi budur." açıklamasında bulundu.

        - Kemer Devlet Hastanesi hizmet veriyor

        Vali Yazıcı da yangının çıktığı gün tedbir amaçlı Kemer Devlet Hastanesini tahliye ettiklerini anımsatarak "Hastanemiz açık, poliklinik hizmetlerimiz devam ediyor. Hastanemiz kapalı değil. İlk akşam yatan hastaları tedbir amaçlı tahliye etmiştik. İlk akşam 10 konut tahliye edilmişti, orada tehlikemiz söz konusu değil." dedi.

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