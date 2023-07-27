Antalya'da "telefonla dolandırıcılık" şüphelisi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına başvuran İranlı M.B, kendisini telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen kişinin "kimlik ve pasaportlarınız terör örgütleri tarafından kullanıldı" bahanesiyle önce 70 bin avrosunu aldığını, ardından evindeki 1 kilogram altını istediği şikayetinde bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli C.D'yi altınları almak için geldiği M.B'nin Kargıcak Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, zanlının yakalanması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.