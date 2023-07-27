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        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 21:11
        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

        ANTALYA(AA) - Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Caner A.'nın kullandığı 06 CIA 19 plakalı otomobille Bora Mehmet Y. (23) idaresindeki 07 AUZ 908 plakalı otomobil Denizkızı Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada, sürücü Bora Mehmet Y. ile diğer otomobildeki Buse A. (33), Ahmet G.Y. (8) ve Asel N.A. (4) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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