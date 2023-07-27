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        Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 21:25
        Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları, gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahaleyle sürüyor.

        Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi günü saat 21.08'de çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

        Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 4 uçak ve 20 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

        Bölgede 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle söndürme çalışmaları sürüyor.

        Yangına karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

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