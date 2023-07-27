Antalya'daki 25. Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri, 30 Temmuz'da yapılacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri, 30 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, güreşlerin sabah saatlerinde alt boylar düzeyinde başlayacağını belirtti.

Öğleden sonra ise başpehlivanların er meydanına çıkacağını aktaran Esen, "Binin üzerinde güreşçinin katılacağı organizasyonda 46 başpehlivan yer alacak. Güzel bir organizasyon olmasını diliyorum. Sportmenlik ve dostluğun ön planda olduğu, seyir zevki yüksek karşılaşmaların yaşandığı bir organizasyon olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Esen, etkinlik kapsamında Candan Erçetin konseri planladıklarını ancak Kemer'deki orman yangını nedeniyle iptal ettiklerini kaydetti.