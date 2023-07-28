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        Kemer'deki orman yangınında hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 00:41
        Kemer'deki orman yangınında hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı.

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göynük Değirmendere Mahallesi'nde 24 Temmuz Pazartesi akşam başlayan orman yangınına aralıksız müdahale edildiğini bildirdi.

        Karacabey, "An itibarıyla hava gücümüz 431 saat uçuş gerçekleştirip 1963 sorti yaptığı Kemer orman yangınına 7 bin 230 ton su ile doğrudan müdahale etti. Kara ve hava gücümüzle sonuca ulaşıp yangının kontrol altına alındığı haberini vermek için ormanın kahramanları aralıksız mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

        Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yangınla mücadele sırasında helikopterin denize düşen bambisinin (su sepeti) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce çıkarılma görüntüsü paylaşıldı.

        Paylaşımda, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz sırasında meydana gelen küçük aksaklıkları el ele birlikte aşıyoruz." notu yer aldı.

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